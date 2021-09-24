تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي

يرأس محمود الخطيب اجتماع مجلس إدارة الأهلي وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام الرابعة عصر من أجل مناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات الأهلي بالإضافة إلى الملفات الخاصة بفروع النادي المختلفة.





موعد اجتماع مجلس إدارة الأهلي





وقام الخطيب باتخاذ إجراءات حاسمة عقب خسارة كأس السوبر تضمنت خصم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق وخصم مثلها من مدير كرة القدم وكل عضو في الجهاز الفني وبنسب من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم.









وجاء هذا القرار بعد أداء الفريق في مباراة كأس السوبر الذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي.









و قرر مجلس إدارة الأهلي اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه المارد الأحمر وجماهيره.









يذكر أن الأهلي خسر لقب كأس السوبر منذ أيام على يد طلائع الجيش ويستعد لمواجهة إنبي يوم السبت المقبل في كأس مصر.



