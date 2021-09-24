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أذربيجان تقدم طلبيات جديدة لشراء أسلحة من روسيا

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
وكالات


قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، إن بلاده قدمت بالفعل طلبات إلى روسيا، للحصول على أنواع جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية.
وذكر علييف، في مقابلة مع مجلة "الدفاع الوطني"، أن بلاده تنفذ مع روسيا العمل بشكل جيد في جميع المجالات، بما في ذلك في مجال التعاون العسكري- التقني.

وأضاف رئيس أذربيجان: "بالطبع، نحن نتطلع حاليا إلى التصاميم والابتكارات الجديدة، وفي الوقت الراهن، تقوم المجموعات الفنية بدراسة الإمكانيات الجديدة التي ظهرت".

وتابع علييف القول: "لقد قدمنا ​​بالفعل بعض الطلبات لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية، لذا فإن التعاون في هذا الاتجاه مع روسيا سيستمر ويتطور".

وأعرب علييف عن ثقته، في أن التعاون بين روسيا وأذربيجان سيستمر في النمو في المستقبل.

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