دنيا بطمة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه الصورة

تصدرت المطربة المغربية دنيا بطمة، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إجرائها عملية تجميل خلال الفترة القليلة الماضية.









وأثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة جدلًا كبيرًا، بعد آخر ظهور لها، حيث نشرت مجموعة من الصور، والتي ظهرت فيها مُرتدية ملابس السباحة، وتُعد هذه ليست المرة الأولى التي تُثير فيها الفنانة الجدل بسبب صورها.



