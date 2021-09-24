Advertisements

دنيا بطمة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه الصورة

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 11:58 ص
دنيا بطمة
دنيا بطمة
الفجر الفني
تصدرت المطربة المغربية دنيا بطمة، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إجرائها عملية تجميل خلال الفترة القليلة الماضية.


وأثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة جدلًا كبيرًا، بعد آخر ظهور لها، حيث نشرت مجموعة من الصور، والتي ظهرت فيها مُرتدية ملابس السباحة، وتُعد هذه ليست المرة الأولى التي تُثير فيها الفنانة الجدل بسبب صورها.

نشرت دنيا بطمة الصور، عبر حسابها الخاص بموقع انستجرام، وظهرت فيها مُرتدية ملابس السباحة باللون الكحلي، ونسقتها مع قبعة من القش، وكانت تجلس داخل حمام السباحة.
دنيا بطمة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه الصورة
دنيا بطمة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه الصورة

الكلمات المفتاحية

عمليات تجميل الفنانين عمليات تجميل دنيا بطمة

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ يوم

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ يوم

الخطيب يحسم أمر عودة فايلر لقيادة الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

رسالة قوية من نجم برشلونة بعد التعثر أمام قادش

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

اجتماع طارئ في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و نصف

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل منافسات الجولة السادسة

منذ نصف ساعة

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجوم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يتحرك لتمديد عقد موهبته المتفجرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرض زوجة حمادة هلال وأولاده لحادث سير

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة موسيماني في مواجهة إنبي بكأس مصر

منذ حوالي 18 ساعة

تطورات رحيل نجم الأهلي وفسخ عقده

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على صفقات بيراميدز حتى الآن في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

فينيسيوس يمهد الطريق لعودة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

وصلة رقص ودلع لـ دنيا بطمة على الطريقة المغربية (فيديو)

قبلة فنانة شهيرة لزوجها تثير غضب رواد "السوشيال ميديا" (فيديو)

شاهد.. الصورة التي حجبت عنها دنيا بطمة التعليقات

علا الفارس تثير الجدل حولها بهذه الصورة

في عيد ميلادها الـ 54.. غادة عبد الرازق تثير جدلا بصورة جريئة!

المطربة دنيا بطمة تتعرض لانهيار عصبي بعد منعها من السفر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:00 م

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

11:55 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

01:00 م

الخطيب يحسم أمر عودة فايلر لقيادة الأهلي

10:00 ص

اجتماع طارئ في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements