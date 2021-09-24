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حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 01:18 م
الداخلية
الداخلية
هبة عبد الحفيظ
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي.

وستهدفت الحملة قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
نتائج الحملة
أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

ضبط (15) قضية مخدرات ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (16) متهم "لعدد 4 منهم معلومات جنائية").
ضبط (7) قطع سلاح نارى وأبيض، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة (6) متهمين.
ضبط عدد من المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.

تنفيذ (7249) حكما قضائيا متنوعا.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجار استمرار الحملات.

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نيابة مباحث حوادث تحريات

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