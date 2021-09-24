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شاهد..أحدث ظهور لـ عبير صبري

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 04:09 م
عبير صبري
عبير صبري
نادين نجدي
أبهرت الفنانة عبير صبري،جمهورها في أحدث ظهور لها أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية، وذلك من خلال صورة شاركتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "صبري" بإطلالة صيفية أنيقة ، فارتدت جامبسوت أصفر اللون وبها نقشات بيضاء ، ووضعت ميكب ، علقت على الصورة قائله: "مرحباً " .


يذكر أن آخر أعمال عبير صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "موسى" مع عدد من الفنانين منهم محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبرى، ورياض الخولى، وسيد رجب، وصبرى فواز، ومنذر رياحنة، وهبة مجدى، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبدالرسول، وأمير صلاح الدين".. من إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

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الفجر اخبار الفجر الفني إطلالة انيقة إخراج محمد سلامة

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