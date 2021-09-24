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تفجير انتحاري قرب قاعدة عسكرية في مقديشو

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
الفجر
أفادت وسائل إعلام صومالية، اليوم الجمعة، بأن انتحاريا فجر نفسه في محيط قاعدة عسكرية في العاصمة مقديشو.

وأكد موقع Garowe الصومالي أن التفجير دوى بين قاعدة "فيلا بيدوا" العسكرية ومستشفى مدينة (وهو من أكبر مستشفيين في العاصمة)، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

ولم يتضح بعد ما إذا كان التفجير أسفر عن وقوع ضحايا.

ولفت الموقع إلى أن التفجير وقع في المنطقة التي يقع فيها مقر إقامة قائد شرطة محافظة بنادر، فرحان قرولي، وهو تولى منصبه في أواخر أبريل الماضي وقد نجا من تفجير انتحاري آخر استهدفه في يوليو.

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