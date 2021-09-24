نجم ميلان بديل بوجبا في مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يخشى رحيل نجمه الفرنسي بول بوجبا الذي ينتهي عقده مع الشياطين الحمر عقب نهاية الموسم الحالي .

وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي نجم ميلان الإيطالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عقد كيسي البالغ من العمر 24 عاماً مع ميلان ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي ولم يجدد النجم الإيفواري عقده بعد حتى الآن.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن بوجبا ارتبط بالعديد من الأندية على رأسها يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.