المتحف الإسلامي يفتتح معرضًا بعنوان "رحلة النقود في مصر" (صور)

افتتح متحف الفن الإسلامي معرضًا فنيًّا، أمس الخميس، بعنوان "رحلة النقود في مصر عبر العصور"، بالتعاون مع كل من مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية وخزانة سك العملة في القاهرة.



وشهد الافتتاح الدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف الإسلامي، والدكتور عبد الرحيم ريحان أستاذ الآثار والفنون الإسلامية جامعة القاهرة وعدد من قيادات مكتبة الإسكندرية ومصلحة سك العملة.



والمعرض ينقسم إلى قسمين، الأول جاء بالتعاون مع مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي في مكتبة الإسكندرية، وعرض لوحات فوتوغرافية لأهم مجموعات العملات المتداولة في مصر عبر العصور، وقد تم اختيار مجموعة فريدة ونادرة من مجموعات العملات المحفوظة في كل من مكتبة الكتب النادرة بمكتبة الإسكندرية، ومتحف كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، ومتحف الفن الإسلامي.



والقسم الثاني للمعرض جاء بالتعاون مع خزانة سك العملة وسيضم أهم مجموعات العملات المستنسخة والتى تم سكها حديثا.



وأقيم على هامش المعرض ندوة علمية، حاضر فيها نخبة من الباحثين المتميزين في مجال تاريخ العملات، يرأس هذه الندوة العلمية الأستاذ الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية، كلية الاثار، جامعة القاهرة، ويستمر المعرض من 23 سبتمبر حتى 3 أكتوبر مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا.