دعوات ليبية أمام الأمم المتحدة لطرد مرتزقة تركيا (فيديو)

لا تزال معضلة الميليشيات والمرتزقة الأجانب في ليبيا مشكلة تواجه المسار السياسي وعقبة أمام الوصول لاستحقاق الانتخابي وإحلال السلام الدائم في ليبيا





دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي في كلمته أمام الأمم المتحدة لدعم جهود بلاده في إخراج كافة المرتزقة، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.





وبرغم الدعوات المتكررة لإخراج كافة المرتزقة من ليبيا، إلا أن تركيا ترفض الاستجابة ولم تقم بأي عملية سحب واسعة لهؤلاء الميليشيات والمرتزقة الذين جاءت بهم لدعم تنظيم الإخوان وتقدر أعدادهم في ليبيا بنحو 13 ألف مرتزق وعسكري.



