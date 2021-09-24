بعد انتشار الحمى بين الأطفال بالهند.. هل لها علاقة بكورونا؟ أستاذ المناعة يُجيب

كشف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، علاقة الحمى التي انتشرت بين الأطفال في الهند مؤخرًا بفيروس كورونا.



وقال "بدران" في اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الجمعة إن هذه الحمى لها علاقة بفيروس يصيب الأطفال ولكن ليس له علاقة بكورونا نتيجة التكدس البشري وسوء التغذية وعدم الاهتمام بالصحة العامة نتيجة غياب تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وأشار إلى أن الموجة الرابعة ستكون اختبار قوي للأسرة المصرية في ظل انتشار الجائحة وما يستجد من فيروس تنفسي والأنفلونزا ونزلات البرد ولذلك تعتبر اللقاحات مهمة من أجل تقليل مخاطر الإصابة بكورونا، موضحًا أن نزلة البرد مرض يأتي في فترة الخريف والشتاء ولا يحتاج معه إلى مضادات حيوية.



وتابع "لازم اعرف أن هناك 200 نوع من الفيروسات المختلفة يسببها فيروس الأنف وتحته 170 نوع من السلالات، ولكن قابلة للشفاء بالراحة والسوائل وفيتامينات والابتعاد عن المضادات الحيوية لأن الفيروسات لا تستجيب لها".



