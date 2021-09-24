Advertisements

بعد انتشار الحمى بين الأطفال بالهند.. هل لها علاقة بكورونا؟ أستاذ المناعة يُجيب

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 07:24 م
كورونا
كورونا
شيماء حسن
كشف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، علاقة الحمى التي انتشرت بين الأطفال في الهند مؤخرًا بفيروس كورونا.

وقال "بدران" في اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الجمعة إن هذه الحمى لها علاقة بفيروس يصيب الأطفال ولكن ليس له علاقة بكورونا نتيجة التكدس البشري وسوء التغذية وعدم الاهتمام بالصحة العامة نتيجة غياب تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن الموجة الرابعة ستكون اختبار قوي للأسرة المصرية في ظل انتشار الجائحة وما يستجد من فيروس تنفسي والأنفلونزا ونزلات البرد ولذلك تعتبر اللقاحات مهمة من أجل تقليل مخاطر الإصابة بكورونا، موضحًا أن نزلة البرد مرض يأتي في فترة الخريف والشتاء ولا يحتاج معه إلى مضادات حيوية.

وتابع "لازم اعرف أن هناك 200 نوع من الفيروسات المختلفة يسببها فيروس الأنف وتحته 170 نوع من السلالات، ولكن قابلة للشفاء بالراحة والسوائل وفيتامينات والابتعاد عن المضادات الحيوية لأن الفيروسات لا تستجيب لها".

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا بوابه الفجر الهند الفجر

أخبار تهمك

وفاة مذيعة ماسبيرو المعتزلة عزة الحناوي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - الضربات تتوالى على الأهلي قبل موقعة إنبي في كأس مصر

منذ 36 دقيقة

عاجل - الكشف عن عقوبة كومان

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يبحث عن البديل الأمثل لخلافة موسيمانى

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ يوم

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بالكأس

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ أقل من ساعتين

ثنائي مرشح لخلافة جونسون في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة إنبي بالكأس

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد انطلاق الدوري المصري الممتاز الجديد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ يوم

عاجل - حقيقة استبعاد الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أستاذ حساسية: 300 نوع فيروسات تسبب نزلات البرد في الشتاء (فيديو)

بعد ظهور كورونا.. الجمعية المصرية للمناعة: "بلاش بوس" (فيديو)

عضو المصرية للحساسية والمناعة يكشف عرض غير متوقع للإصابة بكورونا (فيديو)

مفاجأة.. استشاري مناعة يكشف إمكانية طلاب المدارس بفيروس كورونا (فيديو)

للتخلص من هوس كورونا.. أمراض أخرى تؤدي لفقد الشم والتذوق (فيديو)

عضو المصرية للحساسية والمناعة يكشف حقيقة ظهور موجة رابعة لكورونا (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:30 م

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

عاجل - الضربات تتوالى على الأهلي قبل موقعة إنبي في كأس مصر

07:31 م

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بالكأس

06:02 م

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام إنبي

06:29 م

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

03:53 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements