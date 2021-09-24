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نوال سالم: توثيق 35 عقد زواج قاصرات بشمال سيناء

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 07:28 م
نوال سالم
نوال سالم
داليا الحسين
قالت نوال سالم مقرر المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، إن حملة توثيق الزواج القبلي وساقطي القيد بسيناء جاءت في إطار مبادرة حياة كريمة، وهي توثيق الزواج القائم بالفعل، وتم للفتيات قاصرات ونتج عنه أطفال؛ ولذا تعمل الحملة على وضع الزواج في الإطار القانوني، مشيرة إلى أن العقد يكون في فترة الإنجاب بما لا يخالف القانون.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية ""dmc، اليوم الجمعة، أن الهدف من الحملة إيضا تسجيل الأطفال ساقطي القيد؛ الذي ليس لديهم شهادات ميلاد وبالتالي حرموا من الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم.

ولفتت مقرر المجلس القومي للسكان بشمال سيناء إلى أنه جرى توثيق 35 عقد زواج خلال هذا العام، لافتة إلى أنه عدد 35 سيدة تزوجن زواج قبلي بدون عقد قانوني يضمن حقوق الأم وأطفالها، مشيرة إلى أن عددهن قل هذا العام نظرا لرفع الوعي لدى الناس.

الكلمات المفتاحية

نوال سالم قاصرات زواج

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