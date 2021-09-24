محمد سعفان: العمالة المصرية جاهزة لإعادة إعمار ليبيا والعراق (فيديو)

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن العمالة المصرية مدربة وجاهزة للسفر إلى ليبيا، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد برامج تدريبية للعمالة حديثة التخرج بالتنسيق مع الجانب الليبي من خلال مراكز تدريب الوزارة بالإضافة إلى الاستعانة بمراكز تدريب القطاع الخاص.



وقال "سعفان" في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم" مساء اليوم الجمعة، إن ليبيا والعراق بحاجة كبيرة للعمالة المصرية من أجل إعادة الإعمار وتنفيذ عدد من المشروعات، مشيرا إلى رغبة الجانب الليبي في عودة العمالة المصرية من أخرى وبالفعل بدأت أولى الخطوات التنفيذية وجاءت لجنة من وزارة العمل الليبية من أجل التنسيق الإلكتروني بين مصر وليبيا.



وتابع وزير القوى العاملة: هناك وفد من الوزارة سيتجه خلال الأسبوع القادم إلى ليبيا لتفعيل الربط الإلكتروني من أجل استقبال طلبات العمالة.

