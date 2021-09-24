تامر أمين بديلًا لـ محمد الباز ببرنامج "آخر النهار".. تعرف على السبب

قام الإعلامي تامر أمين، بتقديم حلقة برنامج "آخر النهار" اليوم الجمعة بديلًا للإعلامي محمد الباز لارتباطه بحضور مؤتمر يومي الاثنين والثلاثاء المقبل.



وقال "أمين" خلال تقديم برنامجه "والله الشغل يوم الجمعة لطيف، لأن الدنيا هادية والشوارع فاضية وطلعت تجربة ممتعة، الأحداث خفيفة وعندنا فرصة نتكلم في موضوعات ملهاش علاقة بالحكومة والسياسة".



ويقدم الإعلامي تامر أمين برنامج "آخر النهار" من الاثنين إلى الخميس، في حين يقدم الإعلامي محمد الباز البرنامج من الجمعة إلى الأحد.



