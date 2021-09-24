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وزيرة الصحة: المستشفيات الخاصة ستحصل على لقاح كورونا مجانا

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 10:32 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن بروتكول علاج فيروس كورونا في مصر به كل الأدوية العالمية المستخدمة في مختلف دول العالم.
 
وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصر تعاقدت على الحصول على 3 أنواع من أحدث الأدوية على مستوى العالم لعلاج كورونا، وبالفعل وصل منها عشرات الآلاف من الجرعات، موضحا أنه يشترط للحصول على هذه الأدوية ألا يكون قد تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وأضافت أن 95% ممن حصلوا على هذه الأدوية لم يحتاجوا للوضع على جهاز التنفس الصناعي، ويغادورا المستشفى خلال 48 ساعة، منوهة بأن مصر تعمل على أن يكون هناك إنتاج محلي من هذه الأدوية.

ووجهت رسالة إلى المستشفيات الخاصة التي تقدم خدمة علاج مرضى كورونا، قائلة: "أي مستشفى خاص تعالج مرضى كورونا، وتحتاج لهذه الأدوية يتواصلوا معنا وسيتم توفير الأدوية لهم مجانا بشرط ألا تضاف على فاتورة المريض".

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وزيرة الصحة هالة زايد

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