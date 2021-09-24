وزيرة الصحة توجه مناشدة إلى أولياء الأمور قبل انطلاق العام الدراسي

ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أولياء الأمور الحرص على الحصول على لقاح كورونا لاكتمال دائرة التطعيم داخل المنظومة التعليمية، حيث إنهم يعملون على تطعيم أعضاء هيئة التدريس والإداريين.





وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن من سجلوا على الموقع الإليكتروني للحصول على اللقاح منذ عدة أشهر ولم تصلهم رسالة عليهم الدخول للموقع ويقومون بـ إعادة تنشيط لبياناتهم، وستصلهم رسالة فورا.



