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وزيرة الصحة توجه مناشدة إلى أولياء الأمور قبل انطلاق العام الدراسي

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 11:12 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
هدى عبدالرازق
ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أولياء الأمور الحرص على الحصول على لقاح كورونا لاكتمال دائرة التطعيم داخل المنظومة التعليمية، حيث إنهم يعملون على تطعيم أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن من سجلوا على الموقع الإليكتروني للحصول على اللقاح منذ عدة أشهر ولم تصلهم رسالة عليهم الدخول للموقع ويقومون بـ إعادة تنشيط لبياناتهم، وستصلهم رسالة فورا.

وأوضحت أنه كان يتم إعطاء اللقاح في البداية وفقا لأولوية الحالة الصحية للمواطن، أما حاليا يتم تحديد موعد اللقاح وفقا لأسبقية الحز خاصة بعد الانتهاء من تطعيم الفئات ذات الأولوية في الحصول على اللقاح.

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وزيرة الصحة هالة زايد كورونا بوابة الفجر اولياء الامور الفجر

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