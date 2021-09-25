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"بتتكلمي كسيدة ولا دكتورة".. محمد موسى يحرج خبيرة أسرية على الهواء

السبت 25/سبتمبر/2021 - 06:06 ص
بوابة الفجر
أثار تصريح، للدكتورة نادية جمال، استشاري العلاقات الأسرية، الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، بسبب رأيها حول الاهتمام الزائد من الرجل نحو زوجته.

وقالت الدكتورة نادية جمال، إن اهتمام الزوج الزائد بالتفاصيل الدقيقة لدى المرأة مما يدعو الزوجة إلى القلق والشك في تصرفات زوجها مما يدفعها لافتعال العديد من الأزمات ويفسد العلاقة الزوجية، لافتة إلى أن التوازن في جميع الأمور مطلوب موضحة: "لو الراجل اهتم بكل تفاصيل التغيير التي تحدث الزوجة في البيت سيؤدى إلى حالة من الاحتقان لدى الزوجة".

وقاطعها الإعلامي محمد موسى، قائلا: إنتي بتتكلمي إزاي كسيدة ولا دكتورة، الرجل لما بيحب بيكون عايز زوجته تكون أفضل منه وأشهر منه، الرجل لما يحب بينسى الدنيا ونفسه ومبيكونش شايف حد في الدنيا غيرها بلاش نصدر الصورة السلبية للمجتمع هو الرجل لما يهتم بزوجته يبقى عامل مصيبة ده كلام".

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