عاجل.. الأهلي يتحرك لإيجاد بديل موسيماني

بدأ مسئولو النادي الأهلي البحث عن مدير فني أجنبي جديد للتعاقد معه لقيادة الفريق في الفترة المقبلة حال الاطاحة بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من الجهاز الفني للفريق.





وترددت أنباء عن إمكانية إقالة موسيماني من تدريب الأهلي حال تعثره في بطولة كأس مصر، خاصة بعد خسارة الفريق لقب بطولة السوبر المصري أمام طلائع الجيش.





الأهلي يبحث عن مدرب جديد في أوروبا وأمريكا الجنوبية





وحسبما أفادت تقارير صحفية أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، تواصل مع عدد من شركات التسويق ووكلاء المدربين بأمريكا اللاتينية وأوروبا من أجل تلقي الترشيحات للاختيار من بينها وتجهيز البديل مبكرا.





ويحاول أمير توفيق التوصل لخيار مناسب أو أكثر لوضعه أمام محمود الخطيب رئيس الأهلي، حال تم الاستقرار على الإطاحة بموسيماني بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.





ويستعد موسيماني مع الأهلي لخوض لقاء إنبي اليوم 25 سبتمبر الجاري ضمن منافسات دور ال16 من كأس مصر، حيث يعد اللقاء بمثابة فرصة أخيرة للهروب من شبح الإقالة.