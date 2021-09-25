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مصرع شاب سقط من القطار بالقليوبية

السبت 25/سبتمبر/2021 - 11:55 ص
جثة
جثة
محمد ضوه
لقي شاب مصرعه، اليوم، سقط من القطار في منطقة كفر شبين على طريق خط "قليوب - شبين القناطر"، أثناء استقلاله للقطار اختل توازنه أثناء وقوفه على الباب وسقط، ولقي مصرعه في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
بلاغ بالحادث
تلقى المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب على شريط السكة الحديد بمنطقة كفر شبين.

جرى إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وانتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "أ.س.س" 26 عامًا، وتبين أن به عدة إصابات في أنحاء الجسم.
نتائج التحريات
 وتوصلت التحريات إلى أن المتوفي أثناء استقلاله القطار اختل توازنه أثناء وقوفه على الباب، وسقط أسفل القطار فلقي مصرعه، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

نيابة مباحث شريط سكة حديد جثة تحريات

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