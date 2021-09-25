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سفينة شحن روسية تصطدم بسفينة تركية في مضيق البوسفور

السبت 25/سبتمبر/2021 - 12:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أصدرت مصلحة خفر السواحل التركية، بيانًا اليوم السبت قالت فيه إن سفينة الشحن الروسية "روسيتش-10"، اصطدمت مع السفينة التركية Tahsin Imamoglu في مضيق البوسفور.

 

وأضاف مصلحة خفر السواحل التركية: "لم يسفر الحادث عن أية إصابات بشرية، ولحق ضرر بشكل مباشر فقط بالسفينتين. وتم إرسال قاطرات خفر السواحل، إلى الموقع".

 

وفي وقت سابق ذكرت المصلحة التركية، أنه وقع حادث آخر مماثل لسفينة روسية. وقالت: "اصطدمت سفينة نقل البضائع Volzhsky-40 التي يبلغ طولها 140 مترا، والتي كانت في طريقها من تيكيرداغ إلى روسيا، بسفينة صيد عند مخرج مضيق البوسفور". وتم سحب السفينتين إلى مرسى قريب.

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