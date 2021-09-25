لابورتا يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مصير رونالد كومان

اتخذ خوان لابورتا، رئيس برشلونة قرارًا نهائيًا، أمس الجمعة، بشأن مصير الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للبارسا.









وأشارت عدة تقارير إسبانية اليوم، أن مصير الهولندي لم يحسم حتى الآن حتى بعد التعادل الأخير في الدوري أمام قادش، والفشل للمرة الثالثة على التوالي في تحقيق أي انتصار.









ووفقاً لما ذكرتة صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رئيس النادي الكتالوني قرر استمرار كومان على رأس الجهاز الفني للبارسا حتى مباراة ليفانتي، الأحد المقبل، في الليجا.









وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لابورتا لا ينوي اتخاذ أي قرارت فيما يتعلق بمستقبل المدرب الهولندي.









وأوضحت: أنه وبرغم النتيجة السيئة للفريق أمام قادش، لكن هناك بعض الإيجابيات في الأداء الذي ظهر به الفريق، ولذلك فضل لابورتا عدم إجراء تغييرات الآن.









وذكرت أنه دار حديث طبيعي بين لابورتا وكومان في رحلة العودة من قادش، بشأن الظروف المختلفة المتعلقة بالمباراة، ولم يكن هناك أي عتاب على المدرب الهولندي.