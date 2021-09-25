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برفقة والدته.. محمد رشاد في أحدث ظهور
السبت 25/سبتمبر/2021 - 04:41 م
منار أشرف داود
نشر الفنان محمد رشاد صورة تجمعه مع والدته في أحدث ظهور له، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق "رشاد" على الصورة قائلًا:"أغلى انسان في حياتي ربنا يديمك نعمه في حياتي".
يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد رشاد أغنيه "أبن الأصول" وهي من كلمات وألحان محمد قاسم، توزيع عمروصلاح، جيتار مصطفي نصر.
وعلق "رشاد" على الصورة قائلًا:"أغلى انسان في حياتي ربنا يديمك نعمه في حياتي".
يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد رشاد أغنيه "أبن الأصول" وهي من كلمات وألحان محمد قاسم، توزيع عمروصلاح، جيتار مصطفي نصر.