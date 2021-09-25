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رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (فيديو)

السبت 25/سبتمبر/2021 - 05:01 م
مصطفي مدبغ
مصطفي مدبغ
رقية جمال
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مقطع فيديو يرصد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم السبت، أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) (السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان)، يرافقه وزير النقل المهندس كامل الوزير، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق الدكتور عصام والي، ورؤساء مجالس إدارات الشركات المنفذة، وعدد من قيادات الهيئة القومية للأنفاق.

وبدأت الجولة من محطة هليوبوليس الجديدة، حيث استقل رئيس الوزراء ومرافقوه، قطار اختبارات أعمال السكة للمشروع حتى محطة بدر؛ لتفقد جاهزية أعمال السكة بتلك المسافة، كما تعرف على الموقف التنفيذي للمحطات ومنها: العبور، والمستقبل، والشروق، ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها في محطة بدر التبادلية، التي سيتفرق منها قطارا LRT هما: القطار الكهربائي الخفيف المتجه جنوبًا إلى العاصمة، والآخر المتجه شمالًا إلى جنيفة، وطريق الإسماعيلية، ثم العاشر من رمضان.

وشدد رئيس الوزراء على أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ هذا المشروع، بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية في خدمة المواطنين قاطني المجتمعات السكنية على طول المسار، ودعم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن كونه أحد أدوات التنمية الاقتصادية للدولة، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتنفيذ هذا المشروع طبقًا للمعايير العالمية المتبعة في هذا الشأن، وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب.

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