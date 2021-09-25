حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 26/9/2021

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، الموافق الـ26 من سبتمبر 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، في جمهورية مصر العربية.





حالة الطقس غدا





وتوقعة الهيئة أن يشهد غدا الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.





طقس الغد





وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس غدا على شمال الصعيد تكون معتدلة على السواحل الشمالية، ويكون الطقس مائلا للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





الطقس غدا





ويكون الطقس غدا لطيفا على على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.





حالة الطقس غدا والشبورة المائية





وأضافت:"توجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء".

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا





القاهرة 31 21





الإسكندرية 28 22





مطروح العظمى 26 21





سوهاج العظمى 35 23





قنا العظمى 35 23





أسوان العظمى 37 25



