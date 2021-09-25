جهاز منتخب مصر يتابع تدريبات الزمالك

تواجد الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم في ملعب فندق إقامة فريق الزمالك خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب والذي سينتهي يوم 27 سبتمبر الحالي.





وحرص الجهاز الفني للفراعنة بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على متابعة التدريب المسائي للفريق الأبيض مساء اليوم السبت على ملعب فندق الإقامة، حيث صافح الجهاز الفني للزمالك جميع أعضاء جهاز الفراعنة.





ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.



