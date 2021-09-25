الضرائب تحدد قيمة الأموال المستحقة على "اليوتيوبرز والبلوجرز" حسب أرباحهم

وأشار "عبدالسلام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن فرض الضريبة لا يعطي شرعية للنشاط، حيث هناك جهات أخرى تتابع مضمون ومحتوى ما يقدمه "اليوتيوبرز – البلوجرز"، مضيفا أنه لابد من سن تشريعات أخرى مكملة للتشريعات الضريبية الحالية لتكتمل المنظومة.



وأوضح أن من يريد الاستفسار بشكل أكبر عن هذا الإجراء الجديد يمكنه الاتصال على الرقم 16395، منوها بأن حجم الاقتصاد الرقمي يقارب 30% من الاقتصاد المصري.



ولفت إلى أن حجم المنشآت ضمن الاقتصاد غير الرسمي تصل إلى مليون و900 ألف منشأة بما يعادل 52% من حجم الاقتصاد الرسمي، كاشفا أن "اليوتيوبرز – البلوجرز" الذين يحققون 500 ألف جنيه سنويا، فأن قيمة الضريبة التي يجب سدادها 2500 جنيه.

