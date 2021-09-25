Advertisements

الضرائب تحدد قيمة الأموال المستحقة على "اليوتيوبرز والبلوجرز" حسب أرباحهم

السبت 25/سبتمبر/2021 - 07:56 م
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
هدى عبدالرازق
قال طلعت عبدالسلام، مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، إن اخضاع التجارة الإليكترونية للضريبة ليس أمر جديد، موضحًا أن عدالة الضريبة تتحقق عندما يدفع كل ممول مبلغ مناسب مع دخله.

وأشار "عبدالسلام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن فرض الضريبة لا يعطي شرعية للنشاط، حيث هناك جهات أخرى تتابع مضمون ومحتوى ما يقدمه "اليوتيوبرز – البلوجرز"، مضيفا أنه لابد من سن تشريعات أخرى مكملة للتشريعات الضريبية الحالية لتكتمل المنظومة.

وأوضح أن من يريد الاستفسار بشكل أكبر عن هذا الإجراء الجديد يمكنه الاتصال على الرقم 16395، منوها بأن حجم الاقتصاد الرقمي يقارب 30% من الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن حجم المنشآت ضمن الاقتصاد غير الرسمي تصل إلى مليون و900 ألف منشأة بما يعادل 52% من حجم الاقتصاد الرسمي، كاشفا أن "اليوتيوبرز – البلوجرز" الذين يحققون 500 ألف جنيه سنويا، فأن قيمة الضريبة التي يجب سدادها 2500 جنيه.

الكلمات المفتاحية

ضرائب اليوتيوبرز والبلوجرز اليوتيوبرز الضرائب اخبار مصر

أخبار تهمك

قرار جديد من بن شرقي بشأن مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

محمد صلاح يسجل هدفه الـ100 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

منذ 36 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي المنتظر حال إقالة موسيماني

منذ ساعتين

ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء إنبي في كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم ملف تجديد عقد "ملك الحلول"

منذ ساعة

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل 4 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من "الضرائب" بخصوص اليوتيوبرز والبلوجرز (فيديو)

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الغندور يفجر مفاجأة عن خليفة موسيماني في الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي لمباراة إنبي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فياريال

منذ أقل من ساعة

حارس أستون فيلا يستفز كريستيانو رونالدو بهذه الطريقة

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ يوم

عاجل.. وزير الخارجية: مصر حققت انجازا كبيرا في ملف السد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. أنطونيو كونتي يحسم موقفه من تدريب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"الضرائب": نسعى لتقديم خدمات ضريبية تحظى بثقة الممولين

مصلحة الضرائب: تعميم الفواتير الإلكترونية خلال عامين

وزير المالية: نمضى بقوة فى تطوير وميكنة مصلحة الضرائب ولدينا أدوات لضم الاقتصاد غير الرسمى

مؤتمر المستجدات الضريبية يكشف التفاصيل الكاملة للتحول الرقمى

الضرائب: إلزام البلوجرز واليوتيوبرز التسجيل بالقيمة المضافة عند بلوغ إيراداتهم 500 ألف جنيه

عاجل من "الضرائب" بخصوص اليوتيوبرز والبلوجرز (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:37 م

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فياريال

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي لمباراة إنبي

06:01 م

ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء إنبي في كأس مصر

03:30 م

عاجل من "الضرائب" بخصوص اليوتيوبرز والبلوجرز (فيديو)

07:07 م

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل 4 لاعبين عن الأهلي

05:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements