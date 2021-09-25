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بوسي تبهر جمهورها بإطلالتها في مهرجان إسكندرية

السبت 25/سبتمبر/2021 - 09:26 م
بوسي
بوسي
نادين نجدي
تحرص الإعلامية بوسي علي التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام ".


شاركت بوسي جمهورها مجموعة من الصور لها وهي بمهرجان إسكندرية، فكانت ترتدي فستان أخضر اللون ، قامت بعمل فورمة لشعرها.

وفي سياق آخر، أحيت الإعلامية بوسي شلبي ذكرى الأربعين على وفاة الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، وذلك عن طريق صورة للراحة وعلقت عليه قائلة:"يمر 40 يوم على الغالية دلال عبدالعزيز دعواتك بالرحمة والفاتحة احلى هدية تصل لها ربنا يصبرك يا ايمي ودنيا ويرحمك يا غالية الفاتحة ".


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