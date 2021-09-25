بوسي تبهر جمهورها بإطلالتها في مهرجان إسكندرية

تحرص الإعلامية بوسي علي التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام ".





شاركت بوسي جمهورها مجموعة من الصور لها وهي بمهرجان إسكندرية، فكانت ترتدي فستان أخضر اللون ، قامت بعمل فورمة لشعرها.



وفي سياق آخر، أحيت الإعلامية بوسي شلبي ذكرى الأربعين على وفاة الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، وذلك عن طريق صورة للراحة وعلقت عليه قائلة:"يمر 40 يوم على الغالية دلال عبدالعزيز دعواتك بالرحمة والفاتحة احلى هدية تصل لها ربنا يصبرك يا ايمي ودنيا ويرحمك يا غالية الفاتحة ".





