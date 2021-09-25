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بوسي تبهر جمهورها بإطلالتها في مهرجان إسكندرية
السبت 25/سبتمبر/2021 - 09:26 م
نادين نجدي
تحرص الإعلامية بوسي علي التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام ".
شاركت بوسي جمهورها مجموعة من الصور لها وهي بمهرجان إسكندرية، فكانت ترتدي فستان أخضر اللون ، قامت بعمل فورمة لشعرها.
وفي سياق آخر، أحيت الإعلامية بوسي شلبي ذكرى الأربعين على وفاة الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، وذلك عن طريق صورة للراحة وعلقت عليه قائلة:"يمر 40 يوم على الغالية دلال عبدالعزيز دعواتك بالرحمة والفاتحة احلى هدية تصل لها ربنا يصبرك يا ايمي ودنيا ويرحمك يا غالية الفاتحة ".
شاركت بوسي جمهورها مجموعة من الصور لها وهي بمهرجان إسكندرية، فكانت ترتدي فستان أخضر اللون ، قامت بعمل فورمة لشعرها.
وفي سياق آخر، أحيت الإعلامية بوسي شلبي ذكرى الأربعين على وفاة الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، وذلك عن طريق صورة للراحة وعلقت عليه قائلة:"يمر 40 يوم على الغالية دلال عبدالعزيز دعواتك بالرحمة والفاتحة احلى هدية تصل لها ربنا يصبرك يا ايمي ودنيا ويرحمك يا غالية الفاتحة ".