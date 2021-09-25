لميس الحديدي: 98.86% زيادة في معدل الوفيات كورونا خلال أسبوع واحد

حذرت الإعلامية لميس الحديدي، من تصاعد الاصابات والوفيات في موجة "كورونا " الرابعة، قائلة: "أرقام الوفيات عادت في التصاعد لتسجل ارتفاعًا بنسبة 98.86% في أسبوع واحد، حيث سجلت بالأمس 36 حالة وفاة".



وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء السبت،: "هذا مؤشر خطر يجب أن نتوقف عنده، صحيح أرقام الاصابات ما بين 500-600، لكن تبقى زيادة الوفيات وقفزتها مؤشرًا خطيرًا، نقف كده وقفة بقى، ونشوف مين إتطعم ومين ماتطعمش "



وأضافت: "اللقاحات متوفرة في كل مكان، وزارة الصحة بقت بتلف بالعربيات، وفتحت مراكز الشباب، خلاص..التطعيم متوفر في كل مكان للمواطنين والمسافرين، والحل الوحيد أمام الناس هو التطعيم "



ووجهت رسالة للمواطنين قائلة: أي حد يقلك "التطعيم" مش مهم أو أن دي مؤامرة والكلام ده، كله خطر مع إرتفاع الوفيات، خليكم عاقلين، الوفيات بتزيد وكذا الاصابة لكن الاسوأ هي معدلات الوفيات لازم نقف، ونقول أن هناك خطر وخطر محدق ووزارة الصحة بتصرخ كل يوم في كل مكان وبالبيانات اليومية بتقول بنحذر والارتفاع في اصلاابات متوالي والذروة لم تصل بعد واننا تتجه نحو الذروة".

