عمرو أديب: "الناس بتتريق عليا عشان أخدت لقاح كورونا"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك أشخاص كانوا يسخروا منه لحصوله على التطعيمم، معقبا: "في 10 كانوا بيتريقوا عليا.. دلوقتي في منهم 2 اتنين في المستشفى".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "أن الآوان أن نعرف أن الكورونا حقيقة"، مشيرًا إلى أن البعض ينظر للقاح كورونا على أنه مؤامرة، في حين أن دول العالم تبحث منح جرعة تنشيطية ثالثة للمواطنين، ويدرسون تطعيم الأطفال والحوامل.



وأشار إلى أن اتحاد الجامعات قرر أنه لن يسمح لطالب الدخول إلى الجامعة إلا بعد حصوله على التطعيم، لافتا إلى أنه تحدي كبير أمام الدولة لتوفير لقاحات لكل هؤلاء الطلاب قبل بداية العام الدراسي.

