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فتح أسواق الدول العربية أمام منتجي الثروات الداجنة والحيوانية والسمكية

السبت 25/سبتمبر/2021 - 10:56 م
الثروة الداجنة
الثروة الداجنة
داليا الحسين
نجحت الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة في الاتفاق مع العديد من أسواق الدول العربية لاستقبال منتجات الثروات الداجنة والحيوانية والسمكية المصرية.

وأوضح محمد غانم عبر فقرات برنامج "الجدعان" على فضائية "القاهرة والناس 2"، أنه يتم تصدير نحو 80 ألف منتج من الدواجن والطيور والأرانب والحمام إلى بعض الأسواق العربية بشروط فائقة الجودة ومعايير عالمية.

وأشار إلى أن عدد من المصدرين والمنتجين المصريين، نجحوا فى فتح العديد من الأسواق العربية امام المنتجات المصرية مثل الامارات وعمان وقطر بشرط استيفائها لشروط التصدير من الثروات الداجنة والحيوانية والسمكية.

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