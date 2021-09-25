فتح أسواق الدول العربية أمام منتجي الثروات الداجنة والحيوانية والسمكية





وأشار إ لى أن عدد من المصدرين والمنتجين المصريين، نجحوا فى فتح العديد من الأسواق العربية امام المنتجات المصرية مثل الامارات وعمان وقطر بشرط استيفائها لشروط التصدير من الثروات الداجنة والحيوانية والسمكية.

نجحت الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة في الاتفاق مع العديد من أسواق الدول العربية لاستقبال منتجات الثروات الداجنة والحيوانية والسمكية المصرية.وأوضح محمد غانم عبر فقرات برنامج "الجدعان" على فضائية "القاهرة والناس 2"، أنه يتم تصدير نحو 80 ألف منتج من الدواجن والطيور والأرانب والحمام إلى بعض الأسواق العربية بشروط فائقة الجودة ومعايير عالمية.