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برشلونة على بعد خطوة من تمديد عقد نجمه

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 12:27 ص
برشلونة
برشلونة
علي خلاف
تحدث تقرير صحفي إسباني عن تطور جديد بشأن مفاوضات مسؤولي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا لتمديد عقد لاعبهم الشاب بيدري، بعد شهر من المفاوضات.

تمديد عقد بيدري في برشلونة الإسباني

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن برشلونة الإسباني يدرس اقتراحًا جديدًا للاعب الإسباني الدولي بيدري لتمديد عقده مع النادي الكتالوني في الكامب نو.

وأوضحت الصحيفة أن بيدري أثبت نفسه في موسم واحد على أنه واحد من اكتشافات كرة القدم العالمية، وأنه مستقبل الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة في الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة أن مسؤولي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا يأملوا في إغلاق تجديد عقد بيدري في أكتوبر المقبل، لاسيما وأن البارسا يريد وضع اللاعب في مكانه المناسب بسلم الرواتب.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن التواصل مرن ومستمر بيت بيدري ومسؤولي برشلونة الإسباني تدريجياً بشكل طبيعي حيث تتجه النية لحسم هذا الملف في خلال أسبوع.

الكلمات المفتاحية

تجديد عقد نجم برشلونة بيدري برشلونة

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