مفاجأة سارة في باريس سان جيرمان قبل موقعة السيتي

خبر سار تلقاه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتشينو المدير الفني لباريس سان جيرمان، قبل الموقعة المرتقبة أمام مانشستر سيتي بعد غدٍ الثلاثاء في قمة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وتعافى الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا وحرمته من المشاركة في آخر مباراتين مع فريقه في الدوري الفرنسي.





وشارك ميسي في تدريبات باريس سان جيرمان اليوم الأحد ليعلن جاهزيته لمواجهة مانشستر سيتي المقبلة وتعزيز صفوف الفريق الفرنسي.





الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان تعادل في المباراة الأولى بدور المجموعات أمام كلوب بروج البلجيكي فيما انتصر مانشستر سيتي على لايبزيغ الألماني.



