إنبي بعد الخسارة من الأهلي: تعرضنا للظلم

عبر عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، عن حزنه الشديد بسبب موعد إقامة مبارة الأهلي، والتي فاز بها القلعة الحمراء بهدف دون رد، في إطار منافسات دور الـ 16 من كأس مصر.





وقال عبد الناصر في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "اتحاد الكرة ظلمنا بتوقيت إقامة مباراة الأهلي، وأفتقدنا العديد من اللاعبين في مباراة اليوم".





وتابع: "مندهش من عدم تطبيق تقنية الVAR في مباراة الأهلي، والأندية تدفع كثيرا لتأخذ حقها في النهاية وهذا غير موجود على أرض الواقع".





وأشار: " إن فريقه كان قد اتخذ قراره بالانسحاب من مواجهة الأهلي في دور ال16 من بطولة كأس مصر".





وأوضح: "تراجعنا عن الانسحاب أمام الأهلي في اللحظات الأخيرة بقرار من حلمي طولان، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق".





جدير بالذكر أنه كان هناك حالة من الاحتجاج على حكم المباراة، وأوضح مسئولى إنبي أنهم كان في حاجه إلى ركلة جزاء والذي تعمد الحكم عندم احتسبها أثناء سير اللقاء.



