Advertisements

البرهان: يجب توحيد قوى الثورة والتغيير في السودان

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 02:23 م
البرهان
البرهان
وكالات

قال رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، إنه يجب توحيد قوى الثورة والتغيير في السودان.

 

وأضاف البرهان، في تصريحات صحفية، أن  القوات السودانية مؤسسة وطنية راسخة ونعمل على إطلاحها.

 

وتابع البرهان: "سنكشف عن انتماءات منفذي محاولة الانقلاب".

 

وقد أعلن الإعلام الرسمي السوداني، في وقت سابق، عن "محاولة انقلابية فاشلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

                                                          

وأكدت مصادر رسمية سودانية، أن ضباط في الجيش حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا.

 

وأشارت المصادر الرسمية السودانية، إلى أن ضباط في سلاح المدرعات متورطون في محاولة الانقلاب الفاشلة.

 

وأوضحت المصادر الرسمية السودانية، أن الحركة طبيعية في شوارع العاصمة الخرطوم.


أخبار تهمك

مفاجأة سارة في باريس سان جيرمان قبل موقعة السيتي

منذ ساعتين

رحلة العمر.. أوائل الثانوية العامة يغادرون مطار القاهرة الدولي

منذ ثلث ساعة

عاجل - بالأسماء.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تطورات انضمام عبدالله السعيد للزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

لهذا السبب... الأهلي يهدد بدر بانون بالعقوبات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة خالد الصاوي بحالة اختناق بالمصعد لتكدس الجمهور عليه عقب ندوته بالإسكندرية السيمنائي (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

اسم مفاجأة يقترب من الانضمام للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بقيادة إيهاب جلال.. بيراميدز يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موسيماني يطالب بسرعة التخلص من هذا الرباعي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تحرك جديد من الضرائب بشأن الممولين على يوتيوب وفيس بوك (فيديو)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ حوالي 14 ساعة

ميسي يقود باريس أمام أحلام جوارديولا

منذ ساعة الا ربع

ليس ناصر ماهر.. بيراميدز يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:01 م

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

12:57 ص

عاجل - بالأسماء.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

09:09 ص

موسيماني يطالب بسرعة التخلص من هذا الرباعي

11:02 ص

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

01:06 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements