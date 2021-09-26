البرهان: يجب توحيد قوى الثورة والتغيير في السودان

قال رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، إنه يجب توحيد قوى الثورة والتغيير في السودان.

وأضاف البرهان، في تصريحات صحفية، أن القوات السودانية مؤسسة وطنية راسخة ونعمل على إطلاحها.

وتابع البرهان: "سنكشف عن انتماءات منفذي محاولة الانقلاب".

وقد أعلن الإعلام الرسمي السوداني، في وقت سابق، عن "محاولة انقلابية فاشلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكدت مصادر رسمية سودانية، أن ضباط في الجيش حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا.

وأشارت المصادر الرسمية السودانية، إلى أن ضباط في سلاح المدرعات متورطون في محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأوضحت المصادر الرسمية السودانية، أن الحركة طبيعية في شوارع العاصمة الخرطوم.



