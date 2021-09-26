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ترتيب الدوري السعودي قبل مواجهات الجولة السابعة

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 04:07 م
الدوري السعودي
الدوري السعودي
الفجر الرياضي

ترتيب الدوري السعودي، أسدل الستار على منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “موسم 2021-22”.

 

 

وحافظ الاتحاد على صدارة ترتيب الدوري السعودي، رغم التعادل مع التعاون بنتيجة (1-1)، حيث تصدر الترتيب بـ13 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال الوصيف، الذي تعادل مع مضيفه الشباب بنتيجة (2-2)، على ملعب الملك فهد الدولي.

  

ترتيب الدوري السعودي


وتزعم الاتحاد صدارة دوري المحترفين، بـ13 نقطة، ثم جاء الهلال في الوصافة بـ11 نقطة، مع تبقي مباراة مؤجلة أمام الفيحاء، فيما جاء الرائد في المركز الثالث بـ11 نقاط، بفارق الأهداف عن ضمك “الرابع”، بينما جاء الفيحاء في المركز الخامس برصيد 10 نقاط، ثم النصر سادسًا بـ9 نقاط.

 

جدول ترتيب الدوري السعودي موسم 2021-2022

 

الاتحاد - 13 نطقة

 

الهلال - 11 نقطة

 

الرائد - 11 نقطة

 

ضمك - 11 نقطة

 

الفيحاء - 10 نقاط

 

النصر- 9 نقاط

 

الفتح- 8 نقاط

 

الحزم- 8 نقاط

 

الفيصلي- 8 نقاط

 

الشباب – 6 نقاط

 

الاتفاق- 6 نقاط

 

الاهلي- 5 نقاط

 

الباطن – 5 نقاط

 

الطائي- 4 نقاط

 

أبها- 4 نقاط

 

التعاون- 3 نقاط

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جدول ترتيب الدوري السعودي ترتيب الدوري السعودي الفجر الدوري السعودي

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