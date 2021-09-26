الجمهورية الجديدة.. كيف تراجعت معدلات البطالة رغم جائحة كورونا؟

أبرز المشروعات القومية التي ساهمت في خفض معدل البطالة:





- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: توفر نحو 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، علما بأن إجمالي حجم الاستثمارات بالمنطقة بلغ نحو 18 مليار دولار.



- العاصمة الإدارية الجديدة: توفر نحو مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، علما بأن المشروع يضم 7 أحياء سكنية جارٍ تنفيذها.



شهادات وتوقعات المؤسسات الدولية لمعدلات البطالة في مصر:

- صندوق النقد الدولي: توقع أن تسجل معدلات البطالة 9.8% في 2021، و9.4% في 2022، و9% في 2023، و8.5% في 2024، و7.9% في 2025.



- الإيكونوميست: توقعت أن تسجل معدلات البطالة في مصر 8.3% في كل من عامي 2021 و2022، و8.1% في 2023، و8% في 2024، و7.8% في 2025.



- فيتش: توقعت أن تسجل معدلات البطالة في مصر 7.5% عام 2021، و7% في 2022، و6.8% في 2023، و6.7% خلال عامي 2024، و2025.

رغم استمرار جائحة كورونا، التي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة عالميا، كان لمصر رأي آخر، حيث ساهمت فرص التشغيل بمشروعات الجمهورية الجديدة في تراجع معدلات البطالة، فزادت أعداد المشتغلين بنحو 3 ملايين فرد عام 2021، بعد التراجع عام 2020.وحرصت الدولة المصرية على اتخاذ مجموعة من التدابير الاستراتيجية والإجراءات الفاعلة والسريعة للحفاظ على انتعاش سوق العمل واستمرار دوران عجلة الإنتاج رغم الجائحة التي أثرت على أكبر اقتصادات العالم، لتعود معدلات البطالة في التراجع، حيث سارعت الدولة إلى مساندة القطاعات المتضررة من الأزمة، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية التي استوعبت قدرا كبيرا من العمالة، إلى جانب تحسين مناخ وبيئة الأعمال لجذب وتدفق مزيد من الاستثمارات، الأمر الذي كان له ثماره في تحسن توقعات المؤسسات الدولية بشأن معدل البطالة في مصر، مع إشاداتها بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في سبيل التعافي الاقتصادي والاجتماعي من أزمة كورونا.فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها كيف تراجعت معدلات البطالة على الرغم من استمرار جائحة كورونا:- تراجعت معدلات البطالة بفضل فرص التشغيل التي وفرتها المشروعات الجديدة، لتزداد أعداد المشتغلين بـ3 ملايين فرد عام 2021 بعد التراجع عام 2020.- تراجع معدل البطالة بفعل استمرار تعافي مؤشرات سوق العمل، نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بمقدار 5.2 نقطة مئوية، ليسجل 7.3% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بـ12.5% في الربع الثاني من عام 2016، فيما سجل معدل البطالة في الربع ذاته 9.6% عام 2020، 7.5% عام 2019، و9.9% عام 2018، و12% عام 2017.- زادت أعداد المشتغلين بنسبة 8% في الربع الثاني من عام 2021، حيث سجلت 27 مليون مشتغل مقارنة بـ25 مليون مشتغل في الربع الثاني من عام 2016، فيما سجلت خلال الربع ذاته نحو 24.1 مليون مشتغل في عام 2020، و26 مليون مشتغل عام 2019، و26.2 مليون مشتغل في 2018، و25.7 مليون مشتغل في 2017.- شهد حجم قوة العمل زيادة بنسبة 2.1% في الربع الثاني من 2021، حيث وصل لـ29.1 مليون فرد مقارنة بـ 28.5 مليون فرد خلال الربع الثاني عام 2016، فيما سجل خلال الربع ذاته نحو 26.7 مليون فرد عام 2020، و28.1 مليون فرد عام 2019، و29 مليون فرد في 2018، و29.2 مليون فرد في 2017.- زادت عدد الشركات التي تم تأسيسها سنويا بنسبة 135.5%، حيث سجلت 28.5 ألف شركة عام 20202021 مقارنة بـ 12.1 ألف شركة عام 20152016، و22.1 ألف شركة عام 20192020، و22.4 ألف شركة عام 20182019، و19.8 ألف شركة عام 20172018، و15.2 ألف شركة عام 20162017.جاء التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا لأهم الأنشطة الاقتصادية للربع الثاني من عام 2021، على النحو التالي:19.2% في الزراعة وصيد الأسماك، بواقع 5.2 مليون مشتغل.15.3% في تجارة الجملة والتجزئة، بواقع 4.1 مليون مشتغل.13.6% في التشييد والبناء، بواقع 3.7 مليون مشتغل.12.9% في الصناعات التحويلية، بواقع 3.5 مليون مشتغل.8.8% في النقل والتخزين، بواقع 2.4 مليون مشتغل.أهم الأنشطة الاقتصادية التي جذبت أكبر عدد من المشتغلين خلال الربع الثاني من عام 2021:- جذب نشاط تجارة الجملة والتجزئة نحو 206 آلاف مشتغل.- جذب نشاط مشروعات المرافق العامة نحو 65 ألف مشتغل.- مشروع الدلتا الجديدة: يوفر نحو 207 آلاف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، وتم خلاله الانتهاء من استزراع 200 ألف فدان، بينما يجري الانتهاء من 250 ألف فدان خلال عام 2021.- المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة": وفر أكثر من 330 ألف فرصة عمل للعمالة اليومية من خلال مشروعات البنية التحتية بالقرى، بينما تم ضخ 25.7 مليار جنيه من قبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة كقروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يوليو 2016 حتى يوليو 2021.