هل تسبب وسائل منع الحمل سرطان الثدي؟.. طبيب يجيب

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن وسائل منع الحمل فعالة وأمنة، نافيا ما يتردد حول تسبب حبوب منع الحمل في الإصابة بسرطان الثدي أو أية مشكلات أخرى.



وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أهمية الالتزام بالحصول على الوسيلة وفقا لنصائح وتعليمات أطباء أمراض النساء والتوليد، عقب إخباره بالتاريخ المرضي للعائلة بأكملها.



وأكد مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن الزيادة السكانية تعد أخطر مشكلة تواجه مصر معلقا "لو عايزين نحل كل مشاكل مصر لازم نبدأ بهذه المشكلة".



وشدد حسن على أهمية رفع درجة الوعي لدى المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، مع طمأنة السيدات بشكل مستمر على أمان وفعالية وسائل منع الحمل، مقترحا تخصيص حوافز إضافية للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين فقط.



وطالب بتغليظ العقوبات والغرامات على جريمة التسريب من التعليم أو توظيف الأطفال، فضلا عن توقيع غرامات وعقوبات على زواج القاطرات ضمن جهود مواجهة مشكلة الزيادة السكانية.

