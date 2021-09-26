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ميسي يفسد العلاقة بين نيمار ومبابي

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 11:59 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
ريهام عبد المحسن

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وراء إفساد العلاقة بين زميليه البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

وأوضحت إذاعة مونت كارلو الفرنسية أن مبابي ونيمار كانا صديقين مقربين داخل وخارج الملعب منذ تزاملهما في ملعب حديقة الأمراء عام 2017.

ولفتت الإذاعة الفرنسية أن لكن التقطت الكاميرات مبابي في مباراة مونبلييه يشكو لزميله إدريسا جايا من أن نيمار بات لا يمرر له الكرة.

وأفادت الإذاعة الفرنسية بأن العلاقة توترت بين مبابي ونيمار منذ بداية الموسم الحالي وتحديدًا مع وصول ميسي إلى باريس سان جيرمان.

وأكدت الإذاعة الفرنسية أن علاقة نيمار ومبابي الفنية داخل الملعب لم تعد شاعرية مثل المواسم الماضية.

وألمحت الإذاعة الفرنسية أن ميسي صديق مقرب من نيمار وعمل النجم البرازيلي بقوة لضم البرغوث الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان في الموسم الحالي.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن مبابي يرفض حتى الآن تجديد عقده مع النادي الباريسي والذي ينتهي في الصيف المقبل.

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