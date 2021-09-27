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"القومي للمرأة": بعض السيدات لا يعرفن القانون لذلك تضيع حقوقهن

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 04:05 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قالت أمل عبد المنعم، مدير مكتب الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة، إنه خلال الفترة الأخيرة حدث الكثير من تعديل القوانين المتعلقة بحماية حقوق المرأة في مصر، مؤكدة على ما يقوم به المجلس من العمل على توعية المرأة بحقوقها.

وأضافت "أمل" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه تم تعديل قوانين الختان والتحرش والاغتصاب والعنف بعدما تم تغليظ العقوبات.

وتابعت: "كل ما السيدات تأخذ حقوقها القانونية تستطيع أن تجابه به المجتمع وتصد أي اعتداء قد يقع عليها"، مشيرة إلى أن التوعية تتم عن طريق طرق الأبواب أو التلفزيون والأفلام أو مواقع التواصل الاجتماعي أو الندوات لوصول المعلومة لكل سيدة لأن أغلب السيدات لا يعرفون أن هناك قانون ومن الممكن أن تضيع حقها ولا تطالب به.

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مايا مرسي حقوق المرأة القانون اخبار مصر

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