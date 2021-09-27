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وزير المالية: هذا إجمالي ما تم إنفاقه على اللقاحات (فيديو)

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 08:20 ص
محمد معيط
محمد معيط
شيماء حسن
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إجمالي ما قامت الدولة المصرية بتحمله من أجل توفير اللقاحات.

وقال "معيط" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" إنه حتى الآن قامت الدولة بإنفاق أكثر من 7 مليارات على توفير اللقاحات باستثناء بعض الكميات التي كانت مهداة إلى مصر.

وأكد أنه من المتوقع أن يزيد هذا المبلغ خلال الفترة القادمة من أجل الاستمرار في توفير اللقاحات لتطعيم المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة منذ بداية جائحة كورونا ورصدت 100 مليار جنيه لمواجهة الجائحة وتم تخطي هذه الميزانية المرصودة من الدولة من أجل الاستمرار في مواجهتها.

ولفت وزير المالية، إلى موارد الدولة تأثرت بنسبة 400 مليار دولار بسبب أزمة كورونا، ولكن على الرغم من ذلك فإن الدولة شهدت مرحلة من الإصلاح الاقتصادي مر عليها 6 سنوات ونجحت خلالها الدولة في تحقيق معدلات نمو متقدمة.

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محمد معيط بوابة الفجر المالية الفجر

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