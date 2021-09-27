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صناعة الدواء: نوفر 80% من احتياجات المريض المصري من الدواء (فيديو)

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 02:04 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، إن مصر كانت أسبق دولة في المنطقة في صناعة الدواء حيث بدأت فيها عام 1939، لافتًا إلى أن صناعة الدواء شهدت انتعاشة الفترة الأخيرة، ويتم تغطية 80% من احتياجات المريض المصري من الدواء.

وأشار "العزبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أنه كان ينقص مصر صناعة اللقاحات محليا، ولكن الدولة اتجهت مؤخرا لتصنيع اللقاحات وكان أولها لقاح كورونا من خلال مصنع فاكسيرا، لافتا إلى أن مصر تسعى لتغطية التعداد السكاني المسموح لهم الحصول على اللقاح بنسبة 100%.

وعن منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا للمتطعمين، أوضح أنه اتجاه عالمي حيث بعد مرور 6 شهور على التطعيم يجب الحصول على جرعة محفزة حتى تظل الأجسام المضادة في المستوى المطلوب.

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هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء فيروس كورونا اخبار الدواء

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