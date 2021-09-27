عمرو أديب: بدفع 22% ضرائب.. ليه البلوجرز ميدفعوش زيي (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن يقوم بدفع 22% ضرائب في السنة، مضيفا: "أنا صانع محتوى.. ليه البلوجرز ميدفعش 20% زيي، ده غير دستوري".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الدولة قررت أن يسدد "البلوجرز – اليوتيوبرز" مبالغ صغيرة مقارنة بما يحققوه من أرباح، لافتا إلى أن الأرقام المعلنة عن أرباح أشهر 20 بلوجر تفيد أن أرباحهم تتراوح ما بين 2.5 مليون دولار إلى 10 مليون دولار.



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "يعني البلوجر اللي بيحقق الأرباح دي هتعتبره مشروع صغير.. يعني زيه زي عربية الأكل في مصر الجديدة"، لافتا إلى أنه يتشك في أربتح البلوجرز المعلنة.

