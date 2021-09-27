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سويلم يشرح نظام بطولة كأس الرابطة وموعد انطلاقها

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 02:30 ص
ثروت سويلم
ثروت سويلم
أمل الحلفاوي

سرد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية، نظام بطولة كأس الرابطة، وموعد انطلاقها، والتي تم الإعلان عن تدشينها أمس الأحد.

وأوضح سويلم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "كأس الرابطة سيكون للأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يبدأ في التوقفات الدولية للمنتخب، وستحصل الأندية المشاركة في البطولة على جوائز كبيرة".

وتابع، " حتى الآن لم نستقر على مقر رابطة الاندية، ونسعى إلى أن يتواجد المقر في القاهرة، والاجتماع الأول به سيكون يوم السبت المقبل".

وأكد، "نسعى لوضع بصمات واضحة على الكرة المصرية، وهدفنا استكمال عمل منظم لإدارة الكرة بشكل عام خلال الفترة المقبلة، ونهدف الىغ استكمال العمل بشكل منظم لإدارة الكرة بشكل جيد خلال الفترة المقبلة".

الكلمات المفتاحية

ثروت سويلم بطولة الكأس الدوري المصري

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