زوجة باسم ياخور توجه رسالة غاضبة لهؤلاء

هاجمت الكاتبة السورية ​رنا حريري​، زوجة الممثل السوري ​باسم ياخور​، مهووسي الأزياء وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وعلقت الحريري قائلة :"مفهوم الأناقة بيختلف باختلاف الناس والأذواق والمجتمعات، الأناقة بالنسبة الي هي اللبس المناسب في المكان المناسب. ما بقدر البس حذاء كعب عالِ و أنا نمط حياتي في مشي كتير. ما بقدر البس جاكيت رسمي وأنا رايحة عالجنينة! أو فستان سهرة، وأنا رايحة عالسوبرماركت! ".



واضافت :"الأناقة بالنسبة الي هي إني البس الشي يلي بيريحني، سواء كان بالموضة و"تريندي" أو طلع من الموضة من سنين،أنا عم انشر ب صفحتي صور من حياتي، ماني عم أعمل جلسات تصوير ولا عم قدم نفسي ك مؤثرة بعالم الازياء".



وختمت رنا حديثها :"لو فيني أثر كنت بتمنى لو بقدر أقنعكم تبطلوا هاد الهوس بالأشكال، بالمكياجات والصيحات الجمالية والملابس والماركات، هاد كله عم ياخد من وقتكم ومن دخلكم المالي ومن حياتكم الكتير، دوروا على التفاصيل يلي بتخليكم ناس أفضل، أنجح وأسعد مو التفاصيل يلي بتخليكم حلوين أو أنيقين".