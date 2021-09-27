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أخبار سارة لأعضاء صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة الأزهر

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 10:02 ص
جامعه الأزهر
جامعه الأزهر
محمود الجلاد


أعلن الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة مستحقات المحالين للمعاش من أعضاء صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة الأزهر بعد إقرار الجمعية العمومية التعديل لصرف 100 شهر بدلًا من 82 شهر ونصف.

وأوضح الأمير أنه تمت الموافقة على إضافة جميع العلاوات الخاصة، مشيرًا إلى أن اجتماع مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي الأخير بالجامعة قام بمراجعة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية التي سوف تعقد غدًا الاثنين؛ حيث تم تكليف الدكتور عبد القادر حسن، مدير صندوق التكافل بجامعة الأزهر، بضرورة إعداد حسابات الفروق التي سوف تصرف لجميع أعضاء الصندوق الذين أحيلوا للمعاش في ديسمبر 2020م.
 
ومن جانبه صرح الدكتور عبد القادر حسن بأنه عقب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرارها باعتماد الدراسة الاكتوارية سوف يتم الصرف، وتبلغ قيمة الفروق للمحالين للمعاش خلال الفترة من ديسمبر 2020 حتى أغسطس 2021م مبلغ 3 مليون جنيه ونصف، لافتًا أنه تم ربط وديعة بأحد البنوك المصرية لمدة 3سنوات لصالح التكافل بعائد كل ثلاث شهور 9.60٪.

وختم الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة، كلامه بأن تلك الزيادات تعد غير مسبوقة؛ حيث يترتب عليها من يبلغ راتبه الأساسي في 1/7/2014 أساسي شامل جميع العلاوات الخاصة مبلغ 800 جنيه يستحق صرف 80 ألف جنيه، وهكذا لو بلغ الأساسي الشامل 900 جنيه يستحق صرف 90 ألف جنيه، وهكذا دون حد أقصى.

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مصر جامعه الازهر الفجر الأزهر الشريف

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