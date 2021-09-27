Advertisements

من حلوان لـ" الطالبية".. ليلة سقوط واحد من أخطر تجار الهيروين وزوجته

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 11:55 ص
المضبوطات
المضبوطات
إيمان عبد العاطي
نجح رجال مباحث الجيزة في ضبط تاجر مخدرات وزوجته وبحوزتهما كمية من الهيروين المخدر، بمنطقة الطالبية، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الطالبية، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد محمد نجيب رئيس مباحث القسم مفادها قيام أحد الأشخاص، وزوجته، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.


عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، أمكن ضبطهما بمأمورية برئاسة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث غرب الجيزة، بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول.


وبمواجهتهما إعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية من مُتجري المواد المخدرة.

الكلمات المفتاحية

مصر بوابه الفجر الفجر الطالبية الداخلية

أخبار تهمك

أخر تطورات حل أزمة البطاقة الدولية لنجم الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات الأهلي مع كارتيرون لخلافة موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل|"وقف الدعم".. إجراء حاسم من السيسي بشأن المتعدين على الأراضي

منذ أقل من ساعة

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

السيسي يصدر توجيها للقوات المسلحة: "لو تطلب الأمر ينزل الجيش"

منذ ساعة

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. زلزال عنيف يضرب إحدى جزر البحر المتوسط

منذ أقل من ساعتين

أحمد شوبير ينتقد اختيارات القائمة المحلية لمنتخب مصر

منذ ساعة و 14 دقيقة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ يومين

وائل جمعة يزف خبرًا مؤسفًا لجماهير الكرة المصرية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجاة منة فضالي ووالدتها من حريق ضخم.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 3 ساعات

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ حوالي 8 ساعات

الصفقة الأضخم تقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ضبط شخص بحوزته هيروين وخرطوش في الجيزة

"13 كيلو حشيش وهيروين".. كواليس مداهمة أوكار الكيف بالجيزة

بـ5 كيلو استروكس.. سقوط اثنين من أخطر العناصر الإجرامية في إمبابة

ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بالجيزة

ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة تجارة المخدرات بالجيزة

إحباط تهريب 19 ألف طربة حشيش بميناء شرق التفريعة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:22 ص

عاجل|"وقف الدعم".. إجراء حاسم من السيسي بشأن المتعدين على الأراضي

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

04:00 ص

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

11:45 م

عاجل.. نجاة منة فضالي ووالدتها من حريق ضخم.. تعرف علي التفاصيل!

08:51 ص

عاجل.. زلزال عنيف يضرب إحدى جزر البحر المتوسط

10:36 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements