من حلوان لـ" الطالبية".. ليلة سقوط واحد من أخطر تجار الهيروين وزوجته

نجح رجال مباحث الجيزة في ضبط تاجر مخدرات وزوجته وبحوزتهما كمية من الهيروين المخدر، بمنطقة الطالبية، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الطالبية، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد محمد نجيب رئيس مباحث القسم مفادها قيام أحد الأشخاص، وزوجته، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.





عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، أمكن ضبطهما بمأمورية برئاسة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث غرب الجيزة، بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول.





وبمواجهتهما إعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية من مُتجري المواد المخدرة.

