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مواطن يمزق جسد طليقته من زواج عرفى فى المنوفية

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 11:57 ص
الداخلية
الداخلية
هبة عبد الحفيظ
كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بالمنوفية وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة إحدى السيدات داخل مسكنها بدائرة القسم وبها (جروح متفرقة بالجسم).

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (طليق المجنى عليها، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية أمكن ضبط المتهم أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة لخلافات أسرية بينه وبين المجنى عليها وأنه كان متزوجها عرفـيًا مُنذ مدة وقام بتطليقها، فقامت بالإتصال به وطلبت منه الحضور لمسكنها وحدث بينهما مشادة كلامية ثم قام بالتعدى عليها بسلاح أبيض وأحدث إصابتها التى أودت بحياتها ولاذ بالهرب، وأرشد عن (الأداة المستخدمة - هاتفين - بطاقة الرقم القومى "الخاصين بالمجنى عليها ").

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جريمة جثة اكتوبر الدقهلية الداخلية

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