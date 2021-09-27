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موعد مباراة مصر ضد ليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 12:02 م
منتخب مصر
منتخب مصر
محمود دياب
يستعد منتخب مصر الأول لخوض مواجهة نظيره منتخب ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان أعلن كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، قائمة الفراعنه المختاره لخوض مواجهة منتخب ليبيا.

موعد مباراة مصر وليبيا
وتلقى اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، خطابا يؤكد خلال موعد مباراة مصر وليبيا الشقيقية الجديد، على أن يكون اللقاء ما بين يومي 9 و12 أكتوبر المقبل، حيث تقام المباراة الأولى في مصر والثانية على أرض ليبيا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا
أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حصولها على حقوق إذاعة مباريات المنتخب المصري، على أرضه وخارجها في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال المقبل.

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة مصر كأس العالم 2022 بقطر تصفيات إفريقيا

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