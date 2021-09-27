القبض على شخص قتل سائقا لسرقة توك توك فى المنيا





فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من (مزارع، مقيم بدائرة المركز ) بغياب نجل عمه (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بذات الناحية) وعُثوره على مركبة "التوك توك" خاصته بإحدى الطرق بدائرة المركز، والعثور عليه فى قت لاحق متوفى بإحدى المجارى المائية، وإنتشاله وتبين وجود أثار خنق حول الرقبة.



تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز).







وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بقصد سرقة مركبة "التوك توك" الخاصة بالمجنى عليه، كما أضاف باستدراج المجنى عليه بزعم توصيله لإحدى المناطق بالمركبة قيادته ولدى وصولهما غافله، ثم قام بخنقه من الخلف بإستخدام قطعة قماش "أعدها مسبقًا"، وعقب تأكده من وفاته قام بدفعه بمكان العثور على الجثة وحاول قيادة مركبة "التوك توك"، إلا أنه حدث بها عطل فلم يتمكن من سرقتها، ولاذ بالهرب خشية اكتشاف أمره.





كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالمنيا، ونجحت في ضبط مرتكب الواقعة.