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الشباب والرياضة تدرس تأجيل انتخابات الأهلي والزمالك

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 01:02 م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
علي خلاف
يدرس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري تأجيل انتخابات الأندية ومنهم ناديي الأهلي والزمالك لمدة 3 أشهر بسبب إجراءات فيروس كورونا.


تأجيل انتخابات الأهلي والزمالك
كشف مصادر عن وجود تفكير لدى وزارة الشباب والرياضة في تأجيل انتخابات مجلس إدارات الأندية لمدة ثلاثة أشهر قادمة بسبب الموجة الرابعة من فيروس كورونا.


وتابعت المصادر أنه في نفس الوقت يصر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إقامة انتخابات اتحاد الكرة في موعدها المحدد، وعدم تأجيلها.


ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس إدارات الأندية في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل على أن تفتح الأندية باب الترشح للانتخابات في أكتوبر المقبل.

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