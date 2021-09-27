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كارتيرون يكشف حقيقة مفاوضات الوحدة الإماراتي

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 04:01 م
كارتيرون
كارتيرون
غدير أحمد
كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن عدم علمه بعرض الوحدة الإماراتي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وقال حازم فتوح مدير أعمال كارتيرون في تصريحات تلفزيونية:"فأن الوحدة دخل في خط مفاوضات مع كارتيرون قبل أن يجدد الفرنسي عقده مع القلعة البيضاء".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي إن كارتيرون لا يعلم حقيقة هذا العرض ولم يصله أي شيء عنه على الإطلاق.

وأكد الفرنسي على غلقه الصفحة وجددت عقدي مع الزمالك لمدة 3 مواسم قادمة وكل تركيزي مع الفريق ولن ألتفت لأي شائعات".

وكان كارتيرون قد رحل عن الزمالك لقيادة التعاون السعودي في الموسم الماضي.

والجدير بالذكر أن كارتيرون عاد من جديد لقيادة الزمالك خلفا للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو ؛ وقاد الفريق لتحقيق لقب الدوري المصري الغائب منذ موسم 2014- 2015.

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